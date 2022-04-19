和勤(1586)今天召開線上法說會，今年在新能源車零件及多項新產品量產助益，公司估計汽車類今年成長30％，硬碟成長10％，全年營收朝年增2成邁進。對於大陸封城，公司指出，大陸工廠依舊正常生產，沒有受停工停產影響，但因靠近上海，物流出現困難，上周四快遞、物流已經啟動，相較於前兩周貨運狀況有進一步紓解，預期五一之後對上海物流應該可以逐漸恢復正常。而這次疫情對上海衝擊不小，下半年還不確定有什麼影響，不過，客戶沒有針對下半年減產或減單，美系電動車大廠還保持增單狀況。

因應原物料上漲，和勤與客戶建立價格調漲機制，自去年第四季陸續反映，漲價效益在今年第一季開始逐步顯現，今年第一季營收7.21億元，年增15.14％，並創單季歷史新高，毛利率也可望回升。

和勤表示，今年純汽車類產品營收可望成長3成，其中，美系電動車大廠零件增量的貢獻最大。美系電動車大廠歐洲柏林廠生產基地啟用，目前少量產出，6、7月進一步增量，出貨增量有望高於預期。除了供應美系電動車大廠，和勤也供應其他新能源車品牌的座椅、門鎖零件，並布局模組化電驅零件，預期今年新能源車的營收比重將再穩定提升。

此外，多項新品今年進入量產，其中，建築工程用結構件已經穩定貢獻營收，工業器械液壓泵零件將於上半年量產、單價較高的重卡零件則預計7月開始量產。和勤與主要客戶麥格納、博格華納等全球汽車零件供應領導商的合作關係，已爭取到日系、韓系品牌門鎖、座椅等平台件訂單，未來可望持續增加量產品項，並跨入新能源車電驅類產品的合作。

和勤的硬碟零件VCM Plate有8成為高階儲存硬碟機種機構件，產品平均銷售單價與毛利均高於傳統硬碟，終端客戶涵括Seagate、WD、Toshiba三大品牌，全球市場占有率超過20％，今年維持穩定出貨，預估營收年增1成，在價格調漲之後，毛利率可望回到往年水準。

對於上海封城，公司表示，浙江嘉興的和新廠並未停工且備足原物料，生產不受影響。不過因為物流運輸延遲，部分大陸地區客戶的訂單出貨將會遞延，其中美系電動車上海廠的訂單，待該廠復工後即盡速出貨，營收將遞延至下月，但美系電動車大廠歐美地區的訂單是透過台灣交貨，目前沒有影響。硬碟零件的產能分散，台灣廠可調度支援，暫時不受影響。