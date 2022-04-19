有專家稱要與病毒共存可能要再拖120天，恐怕須付出一些代價，台北市長柯文哲19日表示，疫情拖4個月跟他估計的差不多，南韓的例是是總人口30％染疫，台灣才1％剛起步，南韓是因為選總統才造成疫情失控，台灣今年也是選舉年，選舉奇奇怪怪的動作會跑出來，也許不到700萬，但超過100萬應該會發生。

柯文哲今指出，雙北市是首都生活圈，新北遇到的問題台北都有，打仗時彈藥充足有彈藥充足的打法，後勤補給送不上來，前線部隊還是要作戰，快篩劑夠有夠的做法，沒有快篩劑也有防疫手段，有多少武器做多少事，他預期確診人數會大爆發，反正就盡力，抱怨也沒有用，到現在為止，盡力就是了。

他表示，疫情拖4個月跟我估計的差不多，也不是說台灣最後會700萬，南韓現在的例子是總人口的30％感染，台灣才1％而已剛開始起步，南韓是因為選總統才造成疫情失控，台灣今年也是選舉年，選舉奇奇怪怪的動作會跑出來，也許不到700萬，但超過100萬應該會發生。