裕融企業（9941）去年獲利創新高，為擴充營運資金，19日與台銀為首的銀行團簽訂三年期84億元的聯貸案。裕融指出，原擬籌募70億元，惟眾多銀行踴躍參貸，最終以推案上限84億元結案發行。

此次裕融ESG聯貸案主辦銀行為台銀，共同主辦行為華南銀，參貸銀行有玉山銀、凱基銀、東亞銀、彰銀、中小企銀、永豐銀、第一銀、台新銀等金融機構。

值得注意的是，裕融這次的聯貸案充分顯現參貸銀行對於環境、社會、公司治理（ESG）的高度重視，在落實永續金融的理念下，聯貸案納入裕融ESG指標連結，包含一、光電碳排放減少；二、自有光電廠發電量較報告書前一年度增加。

裕融表示，身為裕隆集團金融水平事業的龍頭，無時不以嚴苛條件檢視自身是否遵循永續發展原則、持續實踐永續經營，也因此本次聯貸能獲得銀行團以推案上限金額達成，同時反映出銀行團對於裕融企業獲利體質與ESG投入的高度認同。

裕融獲利連年創新高，2020年開始的新冠肺炎疫情全球起伏，並不影響裕融獲利雙位數成長的能力，去年合併稅前淨利達70.2億元，稅後淨利53.6億元、年增85％，EPS則來到歷史新高12.96元。