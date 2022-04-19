美國核動力航母「華盛頓」號（USS George Washington，CVN-73）全面修整

美國海軍說，尼米茲級（Nimitz-Class）核動力航母「華盛頓」號（USS George Washington，CVN-73）在不到1星期內，就發現死了3名水兵，而海軍犯罪調查局（Naval Criminal Investigative Service）和地方當局正在進行相關調查。

據CNN新聞網和《海軍時報》（Navy Times）19日報導，其中1名水兵是上周五在艦上被發現沒有反應，而另外兩名水兵則分別於 4 月 9 、 10 日在基地外被發現。

美國海軍發言人茉姆森（Reann Mommsen）說，雖然事故還在調查，但初步跡象顯示，這些悲劇之間並沒有關聯。美國海軍並未透露3人的死因，但已請特殊精神應急處置小組（Special Psychiatric Rapid Intervention Team）上艦，以提供短期心理健康支援。

Three sailors from the USS George Washington aircraft carrier were found dead in less than one week, the Navy said, as the Naval Criminal Investigative Service and local authorities investigate the deaths. https://t.co/6dlSIVdDEj — CNN (@CNN) April 19, 2022

美國海軍說，4月9日死亡的是零售服務專員上兵，而4月10日那天死亡的則是內部通信電工上兵霍芙曼（Natasha Huffman）。不過，美國海軍並未透露在艦上死亡的水兵身分。「華盛頓」號正在維吉尼亞州紐波特紐斯船廠（Newport News Shipbuilding）接受全艦修整，以更換核燃料，並針對未來軍事任務進行改裝。事實上，從2017 年 8 月起，它就在船廠進行相關作業。原本按照計畫，全艦修整應該在去年完成。

國核航母在服役50年期間，到了25年時，就會利用約4年的時間，進行這類全艦修整，以更新核燃料，並進行重大的維修與升級。