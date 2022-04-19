美國海軍說，尼米茲級（Nimitz-Class）核動力航母「華盛頓」號（USS George Washington，CVN-73）在不到1星期內，就發現死了3名水兵，而海軍犯罪調查局（Naval Criminal Investigative Service）和地方當局正在進行相關調查。
據CNN新聞網和《海軍時報》（Navy Times）19日報導，其中1名水兵是上周五在艦上被發現沒有反應，而另外兩名水兵則分別於 4 月 9 、 10 日在基地外被發現。
美國海軍發言人茉姆森（Reann Mommsen）說，雖然事故還在調查，但初步跡象顯示，這些悲劇之間並沒有關聯。美國海軍並未透露3人的死因，但已請特殊精神應急處置小組（Special Psychiatric Rapid Intervention Team）上艦，以提供短期心理健康支援。
美國海軍說，4月9日死亡的是零售服務專員上兵，而4月10日那天死亡的則是內部通信電工上兵霍芙曼（Natasha Huffman）。不過，美國海軍並未透露在艦上死亡的水兵身分。「華盛頓」號正在維吉尼亞州紐波特紐斯船廠（Newport News Shipbuilding）接受全艦修整，以更換核燃料，並針對未來軍事任務進行改裝。事實上，從2017 年 8 月起，它就在船廠進行相關作業。原本按照計畫，全艦修整應該在去年完成。
國核航母在服役50年期間，到了25年時，就會利用約4年的時間，進行這類全艦修整，以更新核燃料，並進行重大的維修與升級。
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