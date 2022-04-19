遊戲新幹線與宇峻奧汀聯合發行的MMORPG國產手遊《三國群英傳M》，今（19）日推出「霹靂震山河，群雄爭天下」全新改版內容，加入「後羅馬時代地圖」、「武魂覺醒」、「小飛鞋」、「攻城兵器」、「165級PVP防具」等豐富玩法，並同步開啟「霹靂布袋戲」跨界聯動主題活動，迎接超級世界王「一頁書」、「葉小釵」強勢挑戰！歡慶改版，官方也加開全新伺服器「暴襲」，準備多項新服獨享活動，帶給玩家們最暢快的遊戲體驗。

霹靂主題活動盛大舉辦 全新超級世界王登場

「霹靂布袋戲」第二波跨界聯動主題活動登場，玩家將在遊戲內與「素還真」聯手，協助其重塑「般若劍」，並找出「一頁書」和「葉小釵」化身為超級世界王背後的真正原因，昔日強力後盾竟成為玩家們最大的威脅，隱藏其中的謎團也即將揭曉！而擊敗霹靂超級世界王，還會掉落「高階召喚技能書」、「專屬名將珠」等稀有道具，喜愛打寶致富的玩家們千萬別錯過。

此外，為迎接即將盛大舉行的「2022軍團爭霸賽」，霹靂英雄「亂世狂刀」也發起了一連串挑戰，玩家將凝聚全軍團之力與「亂世狂刀」一決高下。想領教「狂龍八斬法」一日三千斬的霸道魄力，或是「素還真」無我、無為的絕頂智慧，全都在《三國群英傳M》全新改版中與大家見面！

霹靂主題活動盛大舉辦 全新超級世界王登場

後羅馬時代全新地圖開放

延續先前開放的羅馬帝國資料片，本次再新增5張延伸地圖「雅典」、「高盧」、「拜占庭」、「日耳曼」、「上潘諾尼亞」，從遼闊的青青草原到一望無際的黃土沙漠，每張地圖都有各自的獨特風貌，後續也會於相關地圖開放全新的世界王，供玩家盡情探索、挑戰。

後羅馬時代全新地圖開放

「武魂覺醒」、「小飛鞋」全新玩法進化

過往遊戲的一大特色，就是能化身為獨一無二的歷史名將主宰戰場，而本次開放「武魂覺醒」全新功能，讓玩家可以強化從「武魂擂台」中獲得的武魂，並隨機生成一個副武魂技，副武魂技除了有強力的傷害技能之外，也有提升隊友傷害、降低隊友承受傷害的輔助技能，以及長距離位移的衝鋒技能。在不同技能搭配之下，誕生出各種嶄新的國戰玩法，為變化莫測的戰場再添加各種有趣的不確定因素。

此外，官方也針對遊戲內任務自動尋路功能做了便利性優化，於遊戲介面新增任務傳送「小飛鞋」，大幅減少解任務時繁瑣的跑圖過程，帶給玩家更流暢的遊戲體驗。

「武魂覺醒」全新玩法進化

新增任務傳送功能「小飛鞋」

「暴襲」新服加開，直升75等練功無煩惱

為迎接舊雨新知，官方也加開全新伺服器「暴襲」，除了推出雙倍經驗常駐服活動之外，還帶來全新等級飆升機制，完成任務即可快速直升75級，讓玩家大幅縮短前期練等養成時間，盡情感受《三國群英傳M》迷人的國戰魅力。

全新伺服器「暴襲」

軍團爭霸賽即將開打，招兵買馬就趁現在！

《三國群英傳M》第三屆年度軍團盛會「2022軍團爭霸賽」即將火熱開打！本次賽事模式採用全新規則，並搭配經典國戰賽制玩法，同時還準備多項豪華獎勵，勢必再次引爆玩家心中的熱血，更多賽事詳細內容將陸續釋出，趕緊號召戰友們一同重返榮耀！