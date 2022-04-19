台北客家扶輪社關懷龍潭三和社區捐資10萬興學。（胡佩寰提供／呂筱蟬桃園傳真）

台北客家扶輪社是國際扶輪3482地區，是唯一以客家為名的扶輪社，集結各領域的客家優秀人士，社團目的在推行與協助客家文化傳承與發展，現任社長蔣絜19日率社員參訪桃園市龍潭區三和社區及三和國小，期許發揮社團力量，捐資10萬元興學。

位於桃園市龍潭區與新竹縣新埔鎮交界的三和國小校地偏遠，近年來因鄉村人口外移學生數逐年下滑，校內僅6個班級，校方仍積極規畫特色課程拓展學童視野，如客家藝文、科技教育、在地創生、木球培訓等，期望學童能揚才展能。在地青年胡佩寰改造三和里三元宮的舊倉庫，打造成為「閱過山丘共享空間」，提供書籍免費讓里民閱讀、讀書會、手作課程等使用，不定時舉辦故事媽媽說故事，讓小村莊有一個親子、青年、民眾友善聚集交流學習的場域，達到終身學習的目的。

捐贈儀式由三和社區媽媽手鼓隊活力開場，接著閱過山丘發起人胡佩寰介紹三洽水環境及分享成立動機，三和國小校長黃辛材也分享國小多元課程未來期望，他表示，希望能聘請在地藝術工作者，指導學生跨域學習，並著力客家文化推廣，如茶文化體驗及場館體驗，期望三和國小成為三洽水地區客文學習輻輳中心外，也能使學生走出校園，探究客家文史。

蔣絜安則說，這一次的社區服務選擇龍潭三和里，期望為資源欠缺的偏鄕教育盡一份心力。」並期許更多客家青年說母語，傳承客家文化。