醫院PCR檢測陽性到衛生局展開疫調流程圖。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

民眾疫情通報與資訊詢問，基隆市政府設置防疫專線與快篩陽性專線，部分市民打電話詢問，接到醫院PCR陽性通知，卻沒有收到衛生局列案資訊，或朋友告知確診知道自己恐怕是密切接觸者，卻未收到匡列警示，基隆市長林右昌回應，醫院PCR檢測判定確診後，會馬上先通知本人，啟動疫調會有時間差。。

基隆市衛生局長吳澤誠表示，當醫院PCR檢測完確認檢體陽性，在4到8小時內會先通知病患，但按照規範，只要在1天內通報中央衛生單位即可，在由中央通知地方出現確診個案，地方衛生單位馬上會啟動疫調，開始調查足跡與時間點，匡列接觸者通知居家隔離，要求足跡場所營業限制與場地清消。

林右昌強調，一旦PCR確認檢體呈現陽性，第一時間收到通知會是病患本人，但同一時間點，市政府與衛生局都沒有訊息，當醫院把資訊通報中央，判定資料給予案號，地方政府才會收到資料開啟疫調，打電話問確診者曾經去了哪裡，接觸過什麼人，調查足跡與接觸者，當中也會有不少難題。

林右昌說明，第一線同仁非常辛苦，也假是會遇到調查困難個案，例如留下電話與地址，電話怎麼都打不通，不願意將足跡與曾接觸親友如實告知等，必須動用到警察系統，調查監視器與電子足跡等，花費很多力氣確認，不是所有民眾都願意配合衛生單位疫調。

林右昌補充，要調查確診病患足跡與接觸到什麼人，需要防疫人員花時間調查，因此當民眾接到醫院PCR通知，到中央列案告知地方，到完成疫調匡列接觸者居家隔離，會有一定時間差，病患本人會比衛生單位還早知道訊息。