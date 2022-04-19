提到央行的2個海外代表辦事處，紐約代表辦事處和倫敦代辦事處，第一個的連結，就是培訓央行外匯局長和央行總裁、副總裁的搖籃。現任央行總裁楊金龍就是首位倫敦代表辦事處主任；前央行副總裁周阿定也曾任倫敦代表辦事處主任；而央行前外匯局長顏輝煌曾任紐約代表辦事處主任。

央行為何要成立海外代表辦事處，主要是央行可透過台北、紐約和倫敦24小時不間斷從事外匯交易、管理外匯資產，確保外匯資產安全及維持足夠流動性的前提下，致力於提高外匯資產的報酬率；此外，亦可加強與當地主管機關、金融同業的聯繫、蒐集國際金融資訊，以及培訓本行國際金融人才。

而央行的2個海外代表辦事處，紐約代表辦事處成立於1993年，倫敦代辦事處成立於1994年，都是在前央行總裁謝森中時期建立的。央行的網資小組今天特別在臉書發文，詳載「歷史上的今天」央行紐約代表辦事處於1993年4月19日成立，成立當時央行總裁謝森中特別赴美主持開幕剪綵及酒會，時任外匯局局長彭淮南（被譽為「14A總裁」）陪同前往；首位央行紐辦處主任為陳煌。央行紐辦處開幕當天，前外交部駐美代表丁懋時及美國紐約Fed資深副總裁均到場觀禮。

央行在未設立紐約及倫敦代表辦事處前，台北營業時間終了後，常留單給紐約及倫敦同業，指定在某一價位以下，買入特定債券。但同業代買入的價格不會低於台北總行設立的價位。直到央行先後設立紐約及倫敦代表辦事處（1994年2月16日），由代表辦事處同仁自行看盤，常以低於台北總行設立的價位買入。每年節省的費用為設置代表辦事處成本的數十倍，可提高央行營運績效。

謝森中時代，原本規畫再成立第三個海外代表辦事處在東京，但最後考量成本和效率等因素，沒有設立。因此，央行現在的海外代表辦事處只有紐約和倫敦。

目前擔任央行紐約代表辦事處主任為邱偉勝，曾任中美洲銀行董事；倫敦代表辦事處主任為張維娟，張維娟是倫敦代表辦事處第一位女性主任，而紐約代表辦事處第一位女性主任為劉瑞媛。劉瑞媛嫻熟中美事務，常在處理中美匯率問題上發揮專業而有關鍵性的協調。