開發金(2883)旗下中壽長期與全台多個縣市地方政府合作，以捐贈保險費方式，推廣微型保險，至今累計服務全國逾7萬民眾。今年中壽持續與台南市政府合作，擴大安全守護網，偕同財團法人台南私立朝興社會福利慈善事業基金會，為近2.1萬名身心障礙者提供微型保險保障。

中壽長期深耕台南，2020年起即攜手合作微型保險，守護範圍逐年擴大，從首年的低收入戶者、第二年中低收入戶者，至今年範圍擴大至身心障礙者，讓更多需要的民眾享有微型保障，累積至今更捐贈近1,200萬元保險費。中壽期望持續將微型保障的精神與影響力擴散出去，以愛與關懷為台灣社會挹注正面能量。

中壽表示，為積極響應政府政策，實踐公平待客精神，中壽自2014年起推動微型保險，積極與各縣市政府及社福團體合作，提供基本保障予符合條件民眾。中壽指出，微型保險是許多弱勢民眾的第一張保單，因其備用資源較薄弱，相對地承受風險的能力也較低，家庭主要負擔者一旦發生意外事故，整個家庭很容易因此陷入經濟困境，然而這些最需要保障的經濟弱勢者卻往往無力負擔保險費。因此，中壽長期以來，積極推廣微型保險，讓微型保障發揮更大價值，若遇到突發事故，保險即可發揮「救急」效果。

中壽長期積極與全台多個縣市地方政府推廣微型保險，受保障人數、保障金額逐年持續成長，近幾年來微型保險保費成長率更超過40％，至目前有50個家庭遭遇事故而面臨困難，因有了微型保險獲得最即時的經濟協助，減少突發事故對家庭經濟造成嚴重衝擊。