龍磐公廁夜間照片。(墾管處提供)

龍磐公園與白砂遊憩區位於墾丁國家公園東、西半島，因地景特殊吸引眾多遊客到訪，惟地處偏遠鄰近無合適公廁，墾管處遂委託建築師在環境景觀融合，及兼顧婦幼及障礙人士的需求下進行設計，日前更傳出榮獲有設計界奧斯卡獎美名的德國iF設計獎，預計5月16日於德國舉行頒獎典禮。

自1954年起，德國iF設計獎在設計領域中是全球公認卓越設計標章，也是歷史最悠久、最舉足輕重的設計賽事。

墾丁國家公園管理處指出，龍磐公廁以現地咾咕石洞為靈感，輔以建築框景呈現日出及日落美景，建築本體融入龍磐草原內，低調且自然。

而鄰近西海岸沙灘的白砂公廁，是以沙灘石粒為構想，建築物如同2顆白石彼此交錯，保留的退縮空間及與既有喬木共存的設計理念，更強調環境永續利用。另為強調室內明亮安全，室外低光害間的平衡，採用間接照明，除滿足室內燈光充足外，亦降低建築燈光對夜間環境影響。

公廁於2020年10月開工，於2021年6月中旬正式啟用，墾管處強調，單位是墾丁國家公園範圍內建築管理機關，由墾管處帶頭落實具有生態環境意識的建築理念，希望能起示範和引領作用，讓園區內的建築與生態環境更加融合，也呼籲遊客使用這2座具有設計美感的公廁時，也能保持清潔愛護使用。