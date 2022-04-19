北台灣19日是溼冷的天氣，原訂19日晚間6點35分在樂天桃園棒球場進行的樂天桃猿迎戰富邦悍將，受到雨勢影響，中華職棒官方已經發布延賽公告，這場比賽將延到5月9日晚間6點35分於原場地進行補賽。

樂天桃猿上周取得4勝，目前以8勝2敗戰績暫居聯盟第一，19日主場迎戰悍將，而悍將開季目前狀況略為低迷，正值5連敗、戰績1勝8敗暫時墊底。

不過桃園市19日陰雨綿綿，這場原定19日晚間進行的比賽，受到雨勢影響無法進行，將延到5月9日周一晚間補賽，地點仍是樂天桃園棒球場。