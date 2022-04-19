1名兩歲男童確診傳出不治，引發家長憂心幼童染疫風險，雲林縣1對雙胞胎姊弟各在17日、19日染疫，由於家長曾在9日帶這對龍鳳胎到台中市南屯親子館參加抓周活動，台中市衛生局長曾梓展19日表示，新冠肺炎可傳染期都是往前追溯4天，9日到南屯親子館抓周，兩造時間差8天，是否因此染疫尚待進一步釐清。

曾梓展今日下午在台中市疫情記者會指出，雲林縣這對1歲雙胞胎姊弟，9日曾由家人帶來南屯親子館參加抓周活動，追蹤這場周活動，參加的民眾中，父母20人、幼童13人、工作人員6人，共計39人在場。

「經當天出席的民眾逐一追蹤，目前除了這對雙胞胎姊弟外，都沒有其他人出現新冠肺炎症狀」，曾梓展指出，一般新冠肺炎可傳染期都是往前追溯4天，如以雙胞胎男嬰發病日期是17日，女嬰確診是19日，家長與雙胞胎9日到台中市參加南屯親子館參加抓周活動，是否在該場活動中染疫，仍待釐清。