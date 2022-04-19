The sensor could give China early warning of ballistic missile launches from North and South Korea, most of Japan and even parts of Russia’s Far East. https://t.co/FV8XuT6k01 — Defense News (@defense_news) April 19, 2022

《國防新聞》（Defense News）19日報導，衛星圖像顯示，中國大陸已在山東省建立一座指向東北方向的新型長程預警雷達，對陸基或潛射彈道飛彈的探測距離可能達到數千英里，北韓、南韓、日本全境和部分俄羅斯遠東地區恐都在其涵蓋範圍之內。

根據馬薩爾科技公司（Maxar Technologies）今年2月拍攝的衛星影像，中國大陸已在山東省省會濟南市東南方約70英里（約112.65公里）處、位於該省淄博市沂源縣一處海拔約2300英尺（約701公尺）的山頂，完成了一座大型相位陣列雷達的興建。

《國防新聞》表示，新雷達應是在2019年11月後興建，指向東北方向，用途可能是對朝鮮半島、日本和部分俄羅斯遠東地區的彈道飛彈預警；該山頂本就有另一座指向南南東方向的大型相位陣列雷達，於2013至2014年間建成，幾乎可以肯定是為了瞄準台灣和附近區域。

除了山東省之外，中國大陸還在浙江省杭州市臨安市、黑龍江省佳木斯市樺南縣、新疆維吾爾自治區巴音郭楞蒙古自治州庫爾勒市等地建有大型相位陣列雷達，浙江和黑龍江省雷達站從不同角度覆蓋朝鮮半島、日本及台灣，新疆雷達站則提供針對印度的彈道飛彈預警。

《國防新聞》指出，大型相位陣列雷達不僅能探測彈道飛彈，也可用於追蹤衛星等太空監視任務；目前仍不清楚中國大陸雷達的性能如何，但以擔負類似角色的美製AN/FPS-115鋪路爪（Pave Paws）長程預警雷達為例，其據稱可探測3000海里（約5556公里）內雷達截面積（RCS）為10平方公尺的目標。