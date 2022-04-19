由於大陸多地區的疫情復燃，當局下令進行封城管控措施，使得許多產業的供應鏈出現阻礙，官方最新公布的數據顯示，大陸半導體的季產量出現2019年後首次萎縮情形，此狀況不只突顯封城的衝擊，消費電子需求疲軟也是一項重要因素。

美媒報導，大陸國家統計局數據顯示，晶片製造商3月的產量大幅下降，今年前三個月的總產量下降4.2%，是2019年第一季之後最糟糕的季表現，當時大陸晶片產量下跌約8.7%左右。

報導指出，大陸多地區實施封城措施，讓中芯、華虹半導體等大型晶片製造商無法獲得部分零件，進而導致生產線「斷鏈」風險升高，若真的出此狀況，大陸汽車產業、製造業將首當其衝。

除了清零措施影響供應鏈的順暢度外，消費性電子需求趨緩也是關鍵，知名金融投資機構Jefferies分析師Edison Lee近日在報告提到，智慧手機和部分消費類電子產品的需求非常疲軟，且智慧手機占在半導體的需求相當大，然而這種疲軟會花多長時間才能傳到上游的代工廠仍不明朗。

由於封城已讓產業鏈大亂，在各方呼籲下，大陸官方日前公布白名單，多達1696家企業獲准復工。華為消費者業務、智慧汽車BU執行長余承東先前也呼籲，若上海等地不能復工復產，5月之後所有科技、工業產業涉及上海供應鏈的都會全面停產，尤其汽車產業，「這經濟損失將非常巨大。」