悲情寄居蟹住瓶蓋 東管處當房仲給牠1個家

東管處辦理夜探三仙台活動，發現當地有許多背著垃圾瓶蓋的寄居蟹。（東管處提供／莊哲權台東傳真）

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處今年4月起辦理「夜探三仙台」活動，1個晚上就看到多隻背著垃圾瓶蓋的寄居蟹，教人心痛，所幸解說員準備了鳳螺殼，讓寄居蟹搬進舒適又安全的新家，處長林維玲說，看寄居蟹換殼好療癒，也請大家支持「給寄居蟹一個家」活動，把螺殼寄到東管處。螺殼請寄：台東市松江路一段500號，觀光局東管處台東管理站小野柳自然教室收。

寄居蟹喬遷大喜！東管處舉辦「夜探三仙台」活動，但是民眾腳步卻越走越沉重，因為沿路看到了多隻背著塑膠蓋、塑膠罐甚至藥罐的寄居蟹，也有些螺殼明顯過小或是破損，讓大家很痛心，所幸解說員帶來的鳳螺殼，寄居蟹看到新豪宅如獲致寶，沒幾分鐘就完成喬遷，一旁觀察的民眾開心恭喜牠新居落成。

東管處長林維玲表示，三仙台有許多短腕陸寄居蟹，發現率極高，但是因為海洋環境生態的改變及人類大量食用螺貝食物，造成寄居蟹殼源不足，只能以海漂垃圾為家，牠們急需要1個安全舒適的家。

她說，根據專家研究，塑膠蓋光滑的內側，導致寄居蟹無法以腹肢穩定地勾住，塑膠蓋和破損的殼，無法讓牠們的大螯，如天然螺殼一般可以有效形成密閉的防守位置，因此除了無法有效禦敵外，更無法防止身體水分蒸發，更遑論母蟹在繁殖期可以順利抱卵釋幼。

林維玲指出，東管處2011年推出「夜訪小野柳」活動，發現許多寄居蟹住在垃圾塑膠蓋，便於3年後啟動「給寄居蟹一個家」計畫，擔任起房屋仲介，鼓勵民眾將吃過的螺貝寄到東管處，獲得不少餐廳及民眾踴躍響應。

今年4月又辦理「夜探三仙台」，並且持續推動把殼還給大海，給寄居蟹一個家，除了可以體驗當地特殊地質景觀、豐富多樣動植物生態、美麗無光害星空及浪漫礫石灘以外，更能目擊寄居蟹搬新家的療癒過程。