光寶科(2301)公布第1季財報，單季營業淨利及營業淨利率分別為29.81億元及7.2%，均為歷年同期新高，不過單季稅後盈餘為21.04億元，年減51%，每股盈餘為0.92元，公司董事會公告分派2021年第4季現金股利每股2.5元，加計上半年每股現金股息2元，全年現金股息達4.5元，年增32%，創歷史新高。

光寶科今天舉行線上法說會，受惠於光電半導體、雲端運算、5G、AIoT與汽車電子等市場的需求穩定成長，光寶科第1季營業收入為412.3億元，年增9%，創四年同期新高，由於產品組合優化、全球供應鏈管理得宜與生產基地多元化，提升整體營運效率，營業毛利達70.67億元，年成長5%，單季合併毛利率為17.1%，年減0.7個百分點，營業淨利為29.81億元，年增42%，營業淨利率為7.2%，年增1.6個百分點，營業淨利及營業淨利率皆為歷年同期新高，由於認列持有VIZIO財務性投資評價損失10億元，單季稅後盈餘為21.04億元，相較去年同期認列VIZIO投資評價利潤26億元，致使年減51%，單季每股盈餘為0.92元。

就各部門來看，受惠於綠能、工控、穿戴、AR/VR、高階Mini LED等市場需求成長，以及汽車電子與電動車充電裝置出貨暢旺，今年第1季光電部門營收為86.26億元，年成長5%，創下單季歷史新高，佔營收比重約21%，毛利率約20%到32%，營業淨利約10.87億元，年成長5%。

雲端物聯網部門受惠於雲端運算高階伺服器及網通設備電源管理系統、AI智慧居家設備電源產品，以及伺服器機殼出貨持續成長，部門營收為127.25億元，年成長18%，創下單季歷史新高，占營收比重約31%，毛利率約14%到25%，營業淨利為6.92億元，年成長76%，兩者營收占比達52%，近兩年成長率達23%。

筆記型電腦、遊戲機電源供應器，及雷射多功能事務機種出貨順暢，佐以鍵盤與滑鼠等電腦周邊產品市占率提升，資訊及消費性電子部門營收為198.79億元，年成長6%，占營收比重達48%，毛利率約11%到17%，營業淨利為19.2億元，年成長72%。

光寶科總經理邱森彬表示，全球供應鏈雖受疫情挑戰，半導體供應吃緊，然而光寶在營運管理上綜觀全面且超前部署，擁有跨區域多元生產基地的優勢，透過靈活迅捷的產能調度，第1季營收為4年同期新高，光寶以彈性、快速應變的核心能力，與全球策略夥伴共同聚焦發展雲端資料中心、光電半導體、車用電子、5G、AIoT等高成長領域，持續投入研發資源於EV車內與車外充電解決方案、雲端運算的高階電源產品，及5G小基站等系統性產品；在策略性的產品組合下，出貨將持續成長，光寶將進一步推昇長期毛利率與獲利能力。

今天光寶科董事會也公告分派2021年第四季現金股利每股2.5元，加計2021年上半年每股現金股息2元，2021年現金股息達4.5元，年增32%，創歷史新高，發放率達75%；董事會亦決議發行限制員工權利新股案 (RSAs)，以吸引留任及激勵關鍵人才，以市場需求為導向，透過擴大研發，優化產品組合，追求光寶優質成長與提升股東長期獲利，創造員工、公司與股東三贏。

此外，為因應公司整體策略規劃，將戶外照明事業移轉至新成立子公司光林智能科技，透過獨立運作、聚焦資源，期望優化競爭力及經營績效，有助於光林智能攜手國內外智慧交通領域夥伴，推動「道路智動化（Roadway Intelligence）」，提升用路安全並落實永續發展。