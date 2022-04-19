SHOPLINE推出OneWarehouse智慧倉儲物流系統，除整合SHOPLINE電商系統外，更與多家超商、宅配物流服務商合作，提供北北基桃當日配快速到貨、客製化包裝及組裝加工、逆物流與海外倉儲物流等多元服務。透過OneWarehouse數位化的智慧倉管檢核機制，定期盤點庫存並透過監控系統記錄追蹤，有效提升作業效率，大幅降低出貨錯誤率，後台亦提供即時庫存水位、出退倉數據以及商品歷程動態，協助電商業者能即時掌握庫存及銷售狀況。

SHOPLINE觀察，店家經常碰到的倉管問題包含無法同步掌握訂單與貨況供給、商品體積過大導致無倉庫可供存放、人工處理合併或拆分訂單以及多樣化的商品組合，都使得檢貨流程複雜易出錯，種種挑戰也使得倉管成本居高不下。為協助店家解決從倉管到配送環節的各種問題，OneWarehouse智慧倉儲物流服務透過數位化且標準化的倉管流程，妥當安排人力和商品配置，能大幅縮短訂單處理時間、提高效率，進而發揮最大產能；整合多個通路與物流並能即時追蹤物流動態的服務，亦是切中各種規模的電商品牌解決倉儲物流的需求，大幅減輕物流處理負擔、縮短配送時間、節省企業成本。

OneWarehouse串接各大超商、宅配物流，電商賣家可即時追蹤物流動態，提供北北基桃當日配快速到貨功能，預計能比一般物流快一天到貨。此外，OneWarehouse亦與香港、東南亞與歐美大陸的主要物流服務商合作串接系統，提供跨境電商業者包含海外倉、海外店配及宅配等服務，協助店家拓展海外市場。