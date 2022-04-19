停泊資金，新光人壽連續三年推出最低利率1.5％的保單優惠貸款，新壽19日宣布，提供非派員收費的新台幣保單優惠貸款利率，若線上開辦者可享一年1.5％的利率，線下動支則是3％的利率，同時須淨增加借款5萬元才適用優惠利率，但相較一般保單貸款至少3％以上借款利率，新壽的1.5％貸款利率除去化資金外，也可鼓勵保戶多運用線上功能。

雖然中央銀行3月已升息1碼（0.25百分點），但新壽的保單優惠貸線上最低利率，已連續三年未升息，先前是2020年3月首次推出「鑫福貸」，提供3個月利率1.5％，去年則是三度推出「疫轉錢坤」，線上動支都是1.5％借款利率，線下則是2.5％，可為期一年。

今年4月18日起到6月10日的「福虎年貸」，線上動支者亦是1.5％利率未漲，但線下動支則是3％利率，應是鼓勵保戶疫情期間多使用線上功能，可減少臨櫃或人際接觸的風險。

壽險業今年1月1日到3月31日才剛結束第二次的保單紓困貸款，三年單一利率1.28％，但因為限制必須是經濟弱勢，或可證明受疫情影響，因此申貸及核貸金額與人數都不多，三個月不到4億元的金額。

新壽保單貸款到去年底餘額有1,002億元，是壽險業第二大，其去年底祭出的第三波疫轉錢坤，單次增加貸款25億元左右，顯示保戶仍是對低利保單貸款有一定需求。