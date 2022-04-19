麗寶建設集團旗下的名軒開發，2022年首發案將移師中台灣，位居台中東區核心地段的新案「名軒台中新站」，預計6月推出，為下波推案熱潮點火，總銷達28億元，推升東區躍居為今年一級推案熱區，據悉每坪公開價格將站上4字頭。

台中市「大車站計畫」啟動，儼然為舊城區的台中東區，帶來脫胎換骨的契機。近期除吸引全聯實業、南山人壽、麗寶建設集團旗下的福容開發、及煙波飯店等大咖紛紛插旗外，最近房市也煙硝瀰漫。其中「名軒台中新站」近期將點火，總銷達28億元。

據調查，台中東區最近「名軒台中新站」將醞釀推出，此外還有近年推出的新案，包括：「安美城心」、總銷約6.3億元，「京綻ONE」、總銷約9.3億元，「東城貳五」總銷約2億元，另外還有總銷達180億元的「浩瀚湖濱城」等新案，合計住宅推案量就上看220億元以上，在產品多聚焦在商用不動產開發案的區域市場來說，住宅產品相對稀少。

據調查，台中的商業娛樂新核心東區，未來有機會躍居為台中下一波商業及房市熱點。

近年來受惠於台中市府大車站計畫，舊城區的台中東區已成為各家大咖陸續卡位的重點戰區。前後站分別以六期商業特區及台糖湖濱城為核心，未來發展及房市熱度可期。

尤其經重劃過後的六期商業特區，更因基地方正、腹地完整，地上權標案吸引北部產業，包括像全聯實業、南山人壽、福容開發、煙波飯店等大咖，都紛紛插旗。

台中市府近年重點發展台中600億元大車站計畫，包括：干城商業城、綠空鐵道軸線、台糖生態湖區、大車站核心、觀光舊城區、綠園道翡翠項鍊等重點發展項目。其中以車站核心及前後站干城商業城、台糖生態園區，最受矚目。

「干城商業城」站前有秀泰一、二館，另有全聯、福容在後，台糖生態園區則有三井 LaLaPort。

近一年東區地上權土地市場，也炙手可熱，全聯實業去年8月底就大手筆狂砸5.81億元，標下練武段1012-1等三筆地號，改寫台中地上權的總價新高紀錄，基地總面積達2012.97坪，未來可能打造旗艦大店。

不過短短三個月後，紀錄就被麗寶建設集團改寫，旗下福容開發公司去年11月豪擲6.58億元，搶練武段1816.8 坪商業區土地，溢價率高達三成，可能朝向商辦或飯店等商用不動產來開發。

住商不動產七期南屯加盟店經理黃盟祥分析，距離火車站僅500公尺的六期干城商業特區位置特殊，是大車站計畫的核心樞紐，其中干城轉運中心未來將和捷運橘線、藍線、火車站空間整合，並以高架平台「空橋系統」串連，三鐵共構的絕佳交通優勢，未來將與商業區地上權串連發展，將成為台中商業娛樂重鎮，因而吸引北部建商、零售商、金融產業等各大開發商看好卡位。

商場和軌道帶來的龐大經濟效益，也吸引房市目光。

樂居網匯整實價登錄資訊指出，豐邑「浩瀚湖濱城」每坪成交價已攻上5字頭，另外麗寶建設集團旗下「鵬程星境界」，也創下4字頭成交價。

最近麗寶建設集團「家族成員」名軒開發、鵬程建設，將陸續在干城附近推出「名軒台中新站」及「鵬程練武段 1063 地號」等。

另有桃園建商春虹機構旗下聖俯建設，也推出「京綻 ONE」等。

目前東區房市以「名軒台中新站」最受矚目，基地方正，三面臨路，採先建後售策略。全案規劃23~36坪二房至三房產品，步行至秀泰影城僅需2分鐘。