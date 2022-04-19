台灣保時捷宣布高層人事異動，前韓國保時捷財務長Christian Nater將接任台灣保時捷總裁，定5月1日走馬上任。前任台灣保時捷總裁Mathias Busse，則已在今年2月1日離台轉任德國福斯銷售處長。

保時捷全球銷售及行銷執行董事會的成員Detlev von Platen表示：「Christian Nater已為保時捷服務近25年。無疑地，對於我們的品牌與產品來說他都是專家。Christian Nater將以其於韓國的經驗與對亞洲市場極高的熟悉度，帶領台灣保時捷更進一步在台灣這個成長中的新興市場中發展茁壯，而我們也認為台灣是個極具潛力與創新力的市場。」

根據保時捷提供的資料，Christian Nater在2018年到韓國保時捷任職前，曾在保時捷的德國祖文豪森總部擔任SUV產品線－Cayenne與Macan的負責人，在此之前他也已在保時捷執掌多項要職。

針對台灣市場未來展望，台灣保時捷表示，電氣化與新銷售型態自台灣保時捷2018年成立以來，已在台灣市場穩定成長，去年台灣保時捷在台交付超過4,000輛新車，其中有五分之一為充電車款。除此之外，自保時捷台南都會概念店在去年開幕後，目前為止全台主打充滿精品氛圍的都會型銷售空間的保時捷概念店也已擴展至三家。

自2022年2月1日起至Christian Nater在台正式接任之前，台灣保時捷總裁由現任通路發展處處長Ralph Uhlmann代理。