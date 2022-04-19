台灣高等法院刑事庭一名法官18日PCR檢測結果陽性後，法官辦公大樓，同棟的司法院也傳出疑似確診消息；司法院民事廳一名專員因出現類似感冒症狀，19日下午經快篩結果為陽性，已前往醫院接受PCR採檢，PCR檢測尚未有結果。
司法院已針對與該專員同辦公室同仁，以及近期與專員有接觸之所有同仁共21人進行快篩，快篩結果全部均為陰性，後續將依司法院防疫指引進行居家辦公或自我健康監測。
司法院表示，該專員平日在辦公處所內辦公，均有佩戴口罩，司法院19日晚上也將進行全院消毒作業。
台灣高等法院刑事庭一名法官18日PCR檢測結果陽性後，法官辦公大樓，同棟的司法院也傳出疑似確診消息；司法院民事廳一名專員因出現類似感冒症狀，19日下午經快篩結果為陽性，已前往醫院接受PCR採檢，PCR檢測尚未有結果。
司法院已針對與該專員同辦公室同仁，以及近期與專員有接觸之所有同仁共21人進行快篩，快篩結果全部均為陰性，後續將依司法院防疫指引進行居家辦公或自我健康監測。
司法院表示，該專員平日在辦公處所內辦公，均有佩戴口罩，司法院19日晚上也將進行全院消毒作業。
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