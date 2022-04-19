新課綱，新未來！108 課綱首屆賽事「111年度智慧科技素養與程式設計創新應 用競賽」由教育部國教署指導，台灣師範大學科技應用與人力資源發展學系、致理科技大學資訊管理系共同主辦北、中、南區教師培訓及學生競賽，台灣校園人工智慧教育協會、台北市泰北高級中學、台中市嶺東科技大學、高雄市樹德家商共同承辦，將於今年暑假正式登場。

主辦單位表示，本次賽事將跨國小、國中、高中、大學年齡層，共設有「A機器人」、「3D 列印」、「思維邏輯」、「四軸飛行器」、「工程機器人」、「自走車」六大競賽項目。競賽種類有「程式語言實體競賽」、「成品創作展覽」以及「創意影片評比」方式，採分組進行，每隊最多3人，最多可有2位指導教師，各級學校參與並踴躍全力支持。

主辦單位提到，疫情期間，為配合防疫規定，所有人員將全程配戴口罩，進入場館將採實聯制、測量體溫、當日首次進入場館須主動申報健康調查，並於賽場內禁止飲食。

致理科技大學獲得教育部國教署補助辨理此競賽，並為此在校內設立108課綱 「科技領域」教育示範基地及AI人才培訓中心。

主辦單位指出，為鼓勵新北市偏鄉學童參加比賽，4月27日新北市中小學家長會長協會理事長李榮隆特捐贈新台幣20萬元予新北市政府教育局，由局長張明文親自出席捐贈活動，後續將作為此賽事偏鄉學童學校相關競賽設備採購使用。

主辦單位也說，同時，台灣校園人工智慧教育協會理事長伍必中也捐贈500堂 公益課協助學童學習，新北市板橋區大觀國民小學已開始實施，目前校內152 位學童正如火如荼的展開競賽準備。

擔任本次競賽組委會主任委員的台師大科技應用與人力資源發展學系特聘教授張玉山，也特別出席這項捐贈活動，指出產官學研通力合作，定能為 108 課綱的推動向前跨出關鍵的一大步。

台灣校園人工智慧教育協會榮譽理事長吳清基說，這是公私協力產學共好的良 好典範，將為新世代的學童開拓全新視野。

致理科技大學校長陳珠龍承諾，校方將全力完善本次競賽，並協助國高中職培育AI人才，放眼未來教育願景，落實AI教育向下扎根。

主辦單位指出，最後，賽事承辦單位台灣校園人工智慧教育協會將針對各級學校舉辦免費體驗活動，為即將到來的 108 課綱「科技領域」首屆賽事全面推廣並奠定厚實基礎。