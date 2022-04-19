三審定讞坐牢卻獲准保外就醫的前總統陳水扁日前舉行國際記者會，法務部長蔡清祥說是「言論自由」；涉嫌詐領助理費還在偵查中的嘉義市議員戴寧，在父親過世後申請保外停押被駁回，最後只能戴著手銬腳鐐在父親靈前跪拜。

國民黨立委陳玉珍18日就以陳、戴兩人的不同待遇質詢蔡清祥，是否司法碰到民進黨會轉彎；她指出，陳水扁保外醫治規定不可以接受媒體採訪，扁卻舉行國際記者會，如果陳水扁可以開記者會，所有保外醫治的受刑人就應該比照，這樣執法才會一致。

陳玉珍接著表示，戴寧配戴手銬、腳鐐去奔喪，社會觀感不佳，如果矯正署處理的模式「有的這樣、有的那樣」，司法就不會有威信。

蔡清祥則回覆，當時矯正署對陳水扁訂下的保外醫治規定確實是不接受採訪，但文字的敘述上，並沒有很明確，開記者會也可能是言論自由的一部分。

對於戴寧帶手銬、腳鐐奔喪，蔡清祥則表示，機關首長可有裁量審酌權，要看羈押疑犯的需求是什麼。

蔡清祥的爭議言論還不只這一起，去年12月高雄一名酒駕累犯再次因酒駕造成1死3傷，他第一時間受訪時竟然表示，「希望偵審的檢察官、法官，應該斟酌情節從重量刑、從速查辦！」他並稱，「2年前，法務部就提出(修法)，希望酒駕再犯的，要以不確定殺人故意刑度來加以處罰，可惜在立法院沒有修法通過。」

此言一出，法界嘩然。律師林智群當時就在臉書公開表示，法務部長要求法官從重量刑，也是蠻奇怪的，司法院長都不敢要求法官怎麼做。

3月23日清晨，戴寧上手銬、腳鐐在父親靈堂前跪爬、哭泣畫面曝光後，引發民眾批評法務部作法不近人情，包括陳明文、王美惠、蔡易餘、吳玉琴、邱泰源等5名嘉義縣市出身的民進黨立委還於3月25日拜會蔡清祥表達抗議。