台北市長柯文哲19日透過視訊與立法院長游錫堃開會，討論新國會園區選址。（台北市政府提供／張立勳台北傳真）

立法院啟動評估新國會園區選址，位於北市的遷改建地點有10處，院長游錫堃19日拜訪北市府，與柯文哲進行視訊會議。柯文哲表示，考慮營運成本，不能和行政中心離太遠，空軍總部舊址是最簡單，只要立院決定好，在他任內就全力幫忙。

北市建議的遷改建地點有中正紀念堂、202兵工廠及聯勤司令部、空總舊址及華山藝文特區、華光社區、台北市憲兵隊、台北市後備指揮部、中正萬華拖吊保管場、劍潭青年活動中心。

游錫堃今拜會北市府，討論新國會園區選址，他表示，這次選址評估，先來拜訪全國首善之區的北市，接下來會去新北市、台中市、彰化、宜蘭，只要有立委提案、諮詢委員建議的都會想辦法拜訪縣市政府了解一下。

游錫堃指出，今天非常感謝柯文哲，過程非常順利，市府團隊非常幫忙、溝通順暢，柯文哲也非常明確，不但提供增加4個點，站在市政態度首選就是空總，有利諮詢委員會後序作業和思考。

由於柯文哲因接觸確診者在家隔離，他透過視訊參與會議，會後他說，考慮營運成本不能和行政中心離太遠，如果總統府、行政院還在台北，立法院在台北是比較方便，空總舊址是最簡單，變更地目就不用回饋，如果真的要回饋就以地換地，給立法院最大方便為主，而要動中正紀念堂到時候開始吵架，只要立院討論好，他任內會全力幫忙。

立法院「未來國會願景規劃諮詢委員會」召集人、前北市都發局長林洲民強調，決定地點前，一定要做好民意溝通，至於工程評估、執行層次絕對沒問題。