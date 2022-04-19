在半導體族群走高帶領下，韓股結束連日收低並反彈近1%。KOSPI收2,718.89點，漲25.68點或0.95%。同時，韓元走貶，外資小賣16億韓元。

分析師表示，韓股收漲要歸功隔夜費城半導體指數大漲2.36%所賜。三星電子漲0.9%，電池製造業者LG Energy Solution漲0.58%，SK海力士漲3.21%，LG化學漲0.6%，網路巨擘Naver漲1.79%，同業Kakao也漲0.74%。

韓元與美元匯價在1,236.9附近，韓元貶2.5元。