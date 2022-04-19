《韓股》半導體領軍 韓股收高 17:192022/04/19 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在半導體族群走高帶領下，韓股結束連日收低並反彈近1%。KOSPI收2,718.89點，漲25.68點或0.95%。同時，韓元走貶，外資小賣16億韓元。 分析師表示，韓股收漲要歸功隔夜費城半導體指數大漲2.36%所賜。三星電子漲0.9%，電池製造業者LG Energy Solution漲0.58%，SK海力士漲3.21%，LG化學漲0.6%，網路巨擘Naver漲1.79%，同業Kakao也漲0.74%。 韓元與美元匯價在1,236.9附近，韓元貶2.5元。 《半導體》成長強勁續探高 家登跌深強彈 《韓股》晶片股帶頭衝 韓股漲1% #韓股 #韓元 #漲0 #海力士 #半導體 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《韓股》韓股近持平 10年期債息創8年新高 11:482022/04/18 財經 三建半導體碳中和技術研討 4／28登場 04:102022/04/19 專題周報 《電腦設備》陸停工影響有限 光寶科Q2營收拚雙位數季增 17:412022/04/19 財經 《韓股》抗疫大鬆綁首日 KOSPI震盪整理 17:192022/04/18 財經 新台幣連三貶收29.23元 續創近19個月新低 17:322022/04/19 財經 白名單666家 上海大規模復工 04:102022/04/18 財經要聞 評審會召集人 陳文華 講座教授 無私貢獻 引導研究與教學方向 04:102022/04/19 產業特刊 台積電穩了！死敵3奈米良率慘況曝光 難怪訂單全被砍 12:062022/04/19 財經 VLSI國際研討會登場 剖析新世代化合物半導體 15:432022/04/19 財經 《盤後解析》退守16900 聚焦1指標+3族群 14:592022/04/18 財經 10檔半導體 法人撐腰 04:102022/04/19 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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