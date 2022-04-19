立委許智傑胞弟許智善出馬角逐主委，今（19）日下午正式登記參選。（柯宗緯攝）

立委許智傑胞弟許智善出馬角逐主委，今（19）日下午正式登記參選。（柯宗緯攝）

立委許智傑胞弟許智善出馬角逐主委，今（19）日下午正式登記參選。（柯宗緯攝）

民進黨高市黨部主委原本恐形成派系之爭局面，經高雄市長陳其邁居中協調後，湧言會、新潮流雙方都認同，並且有共識推派立委許智傑胞弟許智善出馬角逐主委。許智善今（19）日下午正式登記參選，他表示，不擔心派系嫌隙，民進黨本來就很團結，而他有工會、黨務等經驗，相信能勝任主委角色。

許智善今下午到民進黨高市黨部登記參選主委，繳交5萬元保證金，媒體見到許智善現身時，還誤以為是許智傑本人來登記，許智善笑說，兄弟倆不是雙胞胎，自己還比哥哥小了4歲，這次出來參選主委，會秉持哥哥的精神，會好好經營地方基層組織，期待以後市黨部會是黨政的平台，包括各議員、委員大家可以做很好的良性溝通。

針對陳其邁出面協調各派系，才有共識共推主委人選。許智善表示，民進黨本來就是良性的政黨，黨內人才輩出，感謝市長的協調，各個派系都可以接受，感謝各派系的共推，也特別感謝立委趙天麟在臉書上公開支持他。

他透露，協調過程當中，市長陳其邁希望過去的（恩怨）什麼都沒了，初選的過程中，可能會有一些嫌隙，那個都放掉了，他希望以後彼此更加團結一致，秉持著上下一心精神，為年底市長、議員、里長選舉來打拚。

他也強調，若順利上任的話，絕對會是跨派系合作的市黨部，保證「黨務中立、公平輔選」，希望年底讓其邁市長順利連任，更希望市議會過半，市黨部會轉型成最強、最佳輔選團隊。

「我在外面算人緣不錯，大家都可以接受我來當市黨部主委這個角色」他直說，自己在黨務運作上，擔任過兩屆的民進黨高市黨部評委召集人，現為高市府勞工自治委員會委員、高雄縣總工會的常務理事，對工會、黨務等總總，對他來說，是可以勝任主委一職。

媒體關心未來如何化解初選派系之間嫌隙？許智善有信心說，這方面倒不擔心，民進黨本來就是很團結，未來各議員會很公平地去輔選，站在主委角色上，一定會對每個選區盡力去輔選。