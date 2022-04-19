本土案例確診人數激增的同時，有民眾表示，自己快篩陽性向衛生單位通報後，在家中苦等卻都無人聯繫，但衛福部長陳時中表示，請大家「自主應變」，等候衛生單位後續指示。對此，國民黨台北市議員徐巧芯忍不住直言，昔有蔡英文「勞工要自立自強」，今有陳時中「民眾要自主應變」。她還指出，政府防疫政策漏洞百出，此時叫大家要「自主應變」未免讓人感覺是推卸責任。

徐巧芯今天(19日)在臉書上發文表示，昔有蔡英文「勞工要自立自強」，今有陳時中「民眾要自主應變」。猶記得新冠防疫最一開始是高喊「超前部署」，如今超前不在，不僅落後要補破洞，甚至還要民眾自救。比如到了現在竟然在兩歲孩子不治的不幸事件後，才要討論「兒童急性症狀送醫指引」，令人遺憾。

徐巧芯指出，孩子們的疫苗也沒有準備好，等到全台各校園內開始爆發感染時才倉促決定；就連停課標準都令家長們心慌、質疑。甚至健身房、旅行團的疫苗相關政策，公布前都從未與民間溝通，連主管機關交通部、體育署都不知情。年輕運動族群認為不公平、被針對的怒吼、健身產業與教練擔憂失業的焦慮，指揮中心完全當作耳邊風。

徐巧芯認為，如果今天政府已經把該準備的準備好了，民眾當然自然而然能夠「自主應變」，也就是按照政府訂定好、民眾也都能夠接受及配合的指引行事。但我們看到的是政府的防疫政策漏洞百出，呈現出手足無措的慌亂，以及各種邏輯不通的方案，此時叫大家要「自主應變」未免讓人感覺是推卸責任的說詞。

徐巧芯也說，指揮中心的記者會應該是在要做好社會溝通後，公布指引與方案，並同時協助民眾共同完成防疫工作，更在過程當中了解窒礙難行之處，依照民意適當調整政策，而不是只剩下每日報數的功能，真正重要的事情卻要民眾「自主應變」。