本周起，上海開始分類分批推動部分領域，尤其是具備封閉生產條件和疫情防控條件的重點企業復工復產，但企業大規模的復工復產仍然面臨諸多挑戰。對此，上海市經濟信息化委總工程師張宏韜在今（19日）的上海疫情防控發布會上表示，復工復產工作要隨著疫情防控形勢動態調整。

張宏韜指出，復工復產的共性問題主要集中在物流運輸、人員返崗、產業鏈配套等方面。其中最為突出的問題是復工復產人員返崗。一些關鍵崗位員工可能處於封控區，樓裡有陽性病例，目前還不具備返崗條件，企業要補充配置其他人員解決。

企業復工復產的另一個共同難題是物流運輸和產業鏈配套。一位跨國醫療設備廠商負責人告訴第一財經：「上下游產業鏈如果不復工，也會增加我們復工的難度。」

對於物流和供應鏈的相關配套問題，張宏韜做出回應。他表示，有些主機企業可以復工，但零部件配套企業還不具備條件，物流倉儲這些條件也需要逐步配套適應，這些問題都需要做大量協調工作，有的要尋找可替換的方案。

針對上述問題，在今日的上海疫情防控發佈會上，上海市委常委、常務副市長吳清表示，近一段時間來蘇浙皖三省和各重點城市組建工作專班，積極對接上海重點企業提出的配套供應訴求，全力協調產業鏈上下游企業生產、供應對接，暢通核心零部件、關鍵原材料等跨省市運輸，支援重點企業持續生產。

吳清舉還表示，三省一市將進一步優化供應鏈保供白名單，推動跨省市名單共用和雙向互認，抓緊在長三角地區試行建立重點產業鏈供應鏈及其異地配套供應企業「白名單池」制度，共同保障推動長三角全產業鏈式協同復工復產。