中央流行疫情指揮中心今(19)日公布國內新增1,727例COVID-19確定病例，分別為1,626例本土個案及101例境外移入，確診個案中新增2例死亡；由於每日新增居家隔離對象持續大幅增加，指揮中心經諮詢專家後調整居家隔離檢疫對象採檢措施。截至目前累計3萬7,710例確診，分別為本土2萬7,767例、9,889例境外移入。

今日新增1,626例本土病例，其中包含800例為無症狀感染。個案分佈為新北市583例，台北市287例，桃園市197例，基隆市148例，花蓮縣74例，高雄市64例，宜蘭縣61例，台中市50例，台南市45例，新竹市27例，新竹縣20例，屏東縣17例，苗栗縣及彰化縣各12例，雲林縣及台東縣各8例，南投縣4例，嘉義縣及連江縣各3例，嘉義市2例，澎湖縣1例。

今日新增2例死亡個案，分別為90多歲及未滿5歲男童，皆於今年4月13日發病，分別於14日及4月15日確診，屬重度感染個案，其中90多歲男性個案已接種3劑新冠疫苗且具慢性病史。兩案於住院治療期間使用瑞德西韋等藥物治療，分別於16日及19日死亡。

2歲新北男童染疫不幸病逝，新北市長侯友宜哽咽「我非常不捨跟哀痛，我們盡了全力」。

指揮中心表示，男童沒有接種疫苗、無慢性病史，但出現急性腦炎併多重器官異常，在加護病房使用呼吸器、類固醇、免疫調節劑、瑞德西韋等藥物治療，併發敗血症、腦幹腦炎，整體還是以新冠病毒感染導致敗血症。

另今年4月17日公布案33593、4月18日公布案35823及案35890本土病例，經疫調後改判為境外移入病例，分別自馬來西亞、緬甸及美國移入。

此外，本土社區疫情持續擴大，每日新增居家隔離對象持續大幅增加，為維持居家隔離、檢疫對象管理品質，指揮中心經諮詢專家後，自4月20日零時起，調整居家隔離、檢疫對象之採檢措施。

居家隔離對象經疫調匡列為接觸者時，安排1次快篩或PCR，如為快篩陽性則以PCR確認；另原於隔離期間第5至7天、隔離期滿當日第10天、自主健康管理期間第2、4天實施4次快篩，調整為隔離期滿當日執行1次快篩，另提供其備用快篩試劑1支，於出現症狀時使用。

居家檢疫對象原於檢疫期間第3、5天、檢疫期滿當日第10天、自主健康管理期間第2天、4天實施5次快篩，調整為檢疫期滿當日執行1次快篩，另提供其備用快篩試劑1支，於出現症狀時使用。