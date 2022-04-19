烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）今天宣布，烏國當局仍無法與俄羅斯達成協議，以從烏國城鎮疏散平民。這也是烏國人道走廊暫時關閉的第3天。

韋列舒克在臉書（Facebook）貼文表示:「不幸的是，今天，也就是4月19日，人道走廊不會開放。」

韋列舒克指出，俄軍在烏東頓巴斯（Donbas）地區的密集砲轟行動仍在持續進行；烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）也說，俄軍在烏東發起新一波攻勢。

先前，俄烏針對開通東南部港市馬立波（Mariupol）的撤離路線展開多次談判，但都以失敗告終，雙方都指控對方導致談判破裂。莫斯科始終否認他們把平民當成攻擊目標。

韋列舒克說：「根據馬立波方面的消息，俄軍拒絕開通人道走廊，讓平民百姓往附近的伯德揚斯克（Berdyansk）撤離。」

她還說，目前正在進行「艱辛的談判」，以試圖在南部刻松（Kherson）與東部哈爾科夫（Kharkiv）地區開通人道走廊。