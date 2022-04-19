2019年國安局特勤人員利用總統專機出訪的機會夾帶9793條私菸，前少校軍官吳宗憲、張恒嘉一審遭依貪汙罪分別重判10年4月、10年2月，上訴後，台灣高等法院二審開庭，吳的律師請求法律鑑定，釐清菸品算不算貪汙罪的漏稅物品。

吳宗憲的律師認為，台北地方法院一審判決認為，9793條菸品是漏稅物品，且漏稅主體是吳宗憲，可能已牽涉到刑事法院、行政法院見解不同，故有必要鑑定，檢察官表示尊重；法官諭知律師1個月內陳報鑑定爭點事項，待合議庭評議後再決定是否要法律鑑定。