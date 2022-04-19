美國聯準會在貨幣政策會議中近期持續暗示升息迫在眉睫，一般市場看法認為一直在釋放鷹派的訊號，星展集團預期，聯準會今年的升息措施相當積極，利率政策會從“漸進式”轉向“靈活運用”，估計5、6月都將升息各2碼，接著7、9、11、12月各升息1碼，加上3月已升息1碼，整個2022年將升滿9碼。

星展銀行（台灣）19日舉行2022年第二季投資展望說明，分析國際股、匯市的現況與對投資人的資產配置建議。星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉表示，俄烏戰爭延續使得高通膨停止不了，目前投資人主要擔憂是聯準會在通膨飆升的情況下，可能作出過度緊縮的動作。目前來看，美國聯邦準備基金官方利率會升到2.5％，才是滿足點。

然而，星展集團認為，通膨過度飆升的可能性很小，目前通膨上揚主要是由於三個因素：1、能源價格上漲，2、供應鏈中斷，3、工資上漲壓力，第一點取決於俄烏戰爭及美國釋放戰備儲油作為應對，其他兩個因素將在未來幾個月出現緩解跡象。

聯準會啟動升息循環、並遇上美國長短期公債利率激烈震盪， 陳昱嘉提醒，不代表美國股市熊市的開始，根據歷史數據，聯準會在經濟改善的環境下，升息並不會對股市造成顯著的影響，星展集團認同此觀點。

星展集團對於第二季的全球資產配置，成熟市場方面，持續看好美國股票，尤其是在科技股相關領域， 陳昱嘉表示，全球數位化顛覆是長期議題，不會因貨幣政策收緊而脫軌，而大型科技公司在近期的賣壓中也表現穩健，美股近期的修正，為投資人提供了佈局的機會。