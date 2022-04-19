為推動證券期貨業永續發展，促進我國證券期貨市場健全發展，金管會加強宣導！金管會證期局副局長高晶萍19日指出，金管會在2022年3月8日公布「證券期貨業永續發展轉型執行策略」，為利證券期貨業者瞭解相關措施推動內容，金管會已請證交所、櫃買中心、期交所及證券期貨業三大公會針對證券期貨業董事、監察人、高階主管及從業人員舉辦宣導座談會，證交所已率先安排於今年5月中旬首場座談會開跑！

高晶萍指出，相關座談會議題內容包括「證券期貨業永續發展轉型執行策略」相關具體措施、國際發展趨勢及監理重要規範、公司治理、永續發展、資安防護等，以協助證券期貨業能順利轉型。

高晶萍指出，證交所已率先安排於今年5月中旬針對董監事及高階主管舉辦「證券期貨業永續發展轉型執行策略」宣導座談會，以利公司高層瞭解政策目標及方向，櫃買中心、期交所及證券期貨三業公會亦已規劃於今年6月至10月間賡續舉辦宣導座談會，分批分眾向業界說明本執行策略相關內容。相關宣導座談會場次、地點，可於證交所等各周邊單位及證券期貨三業公會網站查詢。

金管會已責成證交所、櫃買中心、期交所及證券期貨三業公會，分別設立諮詢窗口，以提供業者最新資訊及必要協助；業者如對本執行策略有任何疑問，可逕向相關單位洽詢。

高晶萍表示，本執行策略有賴各周邊單位、證券期貨三業公會及業者共同努力推動，並期勉業者掌握本執行策略相關措施內容及辦理進度，以達成產業永續發展轉型目標。