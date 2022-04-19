受電池原材料價格不斷上漲影響，今年第一季起車廠相繼調漲電動車售價，市場調查機構TrendForce認為，電池是電動車成本最高的零組件，降低電池成本是競爭的重要策略，磷酸鐵鋰電池具有性價比優勢，隨著技術的不斷進步，預估至2024年在全球動力電池市場裝機量占比將超過60％。

TrendForce表示，從全球最大的電動車市場中國來看，電池市場在2021年出現反轉，磷酸鐵鋰電池以52％的裝機占比正式超越三元電池，今年第一季裝機量占比持續上升至58％，成長速度也遠超過三元電池，不過以全球電動車市場來看，在歐美新能源汽車市場滲透率提升下，三元電池在2021年仍以超過60％的市占率遠超磷酸鐵鋰電池，後者市占率約32～36％。

然而TrendForce表示，根據近兩年全球電池正極材料業者的產能規劃，磷酸鐵鋰材料的擴產規模和速度都將遠超三元材料，目前全球正極材料業者已公告的擴產專案，集中在中國和韓國，名義上規劃總產能超1100萬噸，其中磷酸鐵鋰正極規劃產能約占64％，不過由於規劃產能已超市場需求，總規劃產能將與實際產能有落差，未來實際有效產能可達到多少仍有待觀察。

值得注意的是，伴隨去年下半年以來鋰、鈷、鎳等電池關鍵材料漲勢明顯，加上全球動力電池供應鏈受俄烏戰爭、疫情等不確定因素的影響，企業將更著重在降低電池材料成本、供應鏈安全等關乎未來競爭力的兩大課題。在此趨勢下，TrendForce預期，磷酸鐵鋰電池的性價比優勢將更突出，預期未來2～3年內或將成為終端市場的主流，磷酸鐵鋰電池與三元電池全球裝機量比例也將在2024年由3比7、轉變為6比4。