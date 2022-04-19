IDC表示，2021年亞太地區（含日本和中國）平板電腦市場年成長12.9％、為5,640萬台，隨著供應改善和需求持續強勁，預計今年平板電腦出貨量將成長1.5％，至5,720萬台。

IDC表示，去年平板家用市場出貨量年成長20.7％，總計4,300萬台，去年全年亞太區的許多國家經歷不同程度的封鎖，隨著疫情引發的e化學習、家庭娛樂和在家工作的需求，對平板電腦的需求仍在，而且首購者持續增加也帶動平板電腦的滲透率提高，然而，供應一直是市場關注的問題，這阻礙平板電腦市場的進一步成長。

IDC指出，去年商用市場出量年成長6.5％，民營企業透過食品配送服務等領域的使用案例拓展了市場，日本、印度、韓國和菲律賓的大型教育專案的支持下，即便教育市場衰退，出貨量仍大大高於疫情前的水準。

去年有幾家新廠商進入Android平板市場，包括小米和realme、諾基亞和摩托羅拉，預期更多的廠商會在今年推出平板電腦，如OPPO和vivo，IDC表示，看到更多智慧手機廠商進入平板電腦市場很有趣，它有助於緩解供應挑戰並提供更多產品種類，可以預期今年Android平板市場的競爭將非常激烈。

IDC預估，亞太區平板電腦市場今年出貨量可望達到5,720萬台，上半年受疫情驅動的購買推動消費者需求，以及新供應商的進入以及其他主要供應商的供應狀況改善，另外，政府支持學生混合學習模式的政策，將繼續為教育市場創造機會，日本、韓國、馬來西亞、菲律賓、台灣和越南的幾個教育專案預計將於今年部署。