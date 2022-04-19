國民黨桃園市長人選提名陷入混亂，國民黨台北市議員羅智強堅持不退，而藍委呂玉玲今下午發出記者會通知，宣布將在明天宣布參選。對此，民眾黨發言人、桃園市楊梅區市議員參選人張清俊認為，國民黨仍在用老舊的思維爭權奪利，卻從不關心市民的想法。

據悉，呂玉玲在地方勸進下，將於明天上午9時30分在桃園古華花園飯店召開記者會，正式宣布參選桃園市長。

對此，張清俊今指出，黨主席朱立倫已向地方勢力低頭，既然摒除初選機制，就註定了國民黨的市長人選，將缺乏多數市民朋友的認同。如今呂玉玲預告，明天要宣布參選，跟羅智強宣布參選有何不同？朱主席是否也要打給呂玉玲聊聊「魚死網破」呢？

張清俊直言，反觀民眾黨，重視選民的想法，正努力推出最受桃園市民歡迎的人選，用公平公正的初選民調一決勝負，這才是選民之福。他稱，很遺憾國民黨仍然受困在傳統政治的窠臼之中，完全跟不上新世代的腳步。