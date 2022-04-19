中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友19日表示，目前對新冠病毒的理解和認識非常有限，在未來病毒的變異和疫情的發展方向方面是非常複雜的。它既有可能像人們期望的那樣，傳染性增強，致病性減弱；也有可能朝向傳染性、致病性都增強的方向去發展。不管形勢怎麼變，都要做好充分的準備。

吳尊友今（19）日下午在大陸國務院聯防聯控機制新聞發布會中做出上述表示，並發出4個提醒：

第一，在思想上要做好與新冠長期鬥爭的準備；既要進一步增強戰勝新冠的信心，同時，又不被那些過於樂觀的訊息所蒙蔽。

第二，一定要提高大陸的防控能力，特別是對可能出現的規模性疫情，要有預判能力，要有規避出現規模化疫情的能力。

第三，要加強疫苗接種工作，特別是對老年人和有基礎性病變的人的接種和加強工作，疫苗接種是大陸新冠防控的基礎性的工作。

第四，要做好迎戰可能出現的規模性的疫情，包括幾個方面：一是人員隊伍要有保障；二是有能力開展短平快的在疫情所在轄區內的核酸篩查工作；三是加強醫療設施的建設，確保短時間內出現病人大量增加時能夠獲得醫療服務；四是要擴建隔離設施，確保那些無症狀感染者和輕症的病例，以及密切接觸者有隔離設施可用。最後要加強醫療資源的儲備。