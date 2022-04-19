新冠肺炎本土疫不斷升溫！為保護職業訓練場所工作人員及參訓學員健康，勞動部勞動力發展署今天修正「職業訓練因應COVID-19防疫管理指引」，規範職訓場所工作人員，4月22日起，皆須完整接種新冠肺炎疫苗追加劑（第三劑），如未能接種第3劑則要每周提供快篩證明。

據發展署統計，截至14日為止，所轄及合作的職訓場所工作人員約1萬3000人，其中有98.9％的工作人員已施打2劑疫苗，約有62％已施打第3劑，發展署已提前通知職訓場所工作人員儘速完成施打追加劑，如未及於4月22日完成施打的工作人員，應於完成施打第2劑滿3個月後，儘速完成施打追加劑。

發展署說明，本次指引修正，也參考教育部發布的「校園因應『嚴重特殊傳染性肺炎』（COVID-19）疫情暫停實體課程實施標準」，比照大專校院處理原則，修正訓練班級暫停實體課程的做法，採用以確診個案的密切接觸者及其篩檢結果，決定暫停實體授課的範圍、期限，及恢復實體課程時機，訓練單位如有1／3以上班級暫停實體課程10天，則該單位暫停實施所有的實體課程，訓練單位員工及學員應進行「自我健康監測」，經衛生主管機關及本部所屬分署或地方政府或直接督導機關同意後，才可以重新開課。

勞動力發展署訓練發展組組長沈文麗表示，此外為強化防疫應變作為，也建議參酌「企業因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情持續營運指引」成立防疫專責小組，並要求造冊、座位表、分艙分流等控管措施。

為確保職業訓練相關工作人員及參訓學員健康安全，發展署已請所屬各分署、地方政府及職業訓練機構直接監督主管機關加強查核，落實訓練場所工作人員完整接種COVID-19疫苗追加劑，降低社區傳染風險，以保障參訓學員權益並兼顧訓練場所健康安全。