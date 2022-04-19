疫情持續延燒，花蓮縣政府日前宣布全國中等學校運動會延期辦理，有關選手先前已經訂好的住宿部分，縣府今指出，已商請花蓮縣旅宿業各公協會會員，對於因全中運延期而臨時退房的選手、教練與家長不收取額外費用，全額退費或依原價延後住宿。

全國中等學校運動會原先預計在16日至21日於花蓮登場，不過因縣內確診人數卻逐日攀升，疫情相當嚴峻，縣府為保障參賽選手、教練、家長及老師等人的健康安全，經與跟教育部持續溝通，14日晚間緊急宣布尚未開始的賽事延期，已提前進行的部分則持續至完賽。

由於不少外縣市的選手等人，均在縣府宣布賽事延期前，陸續訂好住宿，經縣府觀光處與花蓮縣旅宿業各公協會溝通，並取得共識，因賽事延期而產生退房的部分，原則以延後住宿處理，對於堅持退房的旅客也不另收取費用，全額退費給旅客。

觀光處張志翔處長表示，疫情近日迅速蔓延，縣府為防因大型賽事衍生的傳染風險，不得不將全中運賽事延期，希望選手們可以在未來無後顧之憂的情況下爭取好成績，感謝縣內旅宿業各公協會全力配合，大家共體時艱，持續做好防疫，歡迎各方遊客擇日再來花蓮旅遊。