台中市食品藥物安全處針對網路違規廣告及販售業者進行加強稽查。（台中市政府提供／盧金足台中傳真）

現代人注重養生，常將中藥拿來燉煮或是沖泡作為養身茶飲，對中藥材或中藥相關產品的需求日漸增加，台中市食品藥物安全處為維護民眾用藥安全，針對網路違規廣告及販售業者進行加強稽查，去年監測查核2322件，其中違規屬實案件28件，全數依違反《藥事法》裁處，可處3至200萬元罰鍰。

食安處表示，去年查獲許多網路賣家未經核准向國外買進中藥產品，並至拍賣平台刊登販售，賣家藉由宣稱可治療「皮膚疾病」、「性功能障礙」等字眼，吸引為求隱私、方便的買家自行至網路購買服用，以賺取價差利潤。

食安處說明，依據《藥事法》規定，販售藥品需向當地衛生局申請販賣業藥商資格，取得許可執照後，始得從事藥品販賣作業，且不得於網路上擅自販售中藥，違反者可處3至200萬元罰鍰，若未經衛生福利部核准擅自製造、輸入、販售藥品，最高可處10年以下有期徒刑。

衛生局強調，民眾若有就醫或用藥需求，應找合格醫師診治，或洽詢合格醫事人員及中藥商，切勿自行購買非醫療場所或其他來源不明的藥品，以免延誤就醫。

食安處提醒民眾，謹記「停、看、聽、選、用」原則，停止不當看病、購藥及用藥行為；看病請找中醫師診治；聽專業醫師、藥師說明；選購安全、有效中藥藥品；用中藥時應遵醫囑，以保障自身用藥安全。