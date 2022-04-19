陳聰景藝術創作《無題》亮彩紛呈，充滿童趣圖案。（陳淑娥攝）

立體雕塑《伉儷情深》運用保麗龍及玻璃纖維包覆塑形的動物意象，饒富童趣。（陳淑娥攝）

藝術家「愚魚」陳聰景創作風格獨樹一幟，喜愛塗鴉記錄自己喜歡的感覺，他認為創作就像廚師一樣灑鹽調醬、紅綠配菜，讓觀賞者透過視覺享用一盤生活大餐。其展覽更以「5兩艷紅3斤綠」為主題，充滿童趣的藝術作品，歡迎民眾即日起前往葫蘆墩文化中心欣賞。

「陳聰景藝術創作展：五兩艷紅三斤綠-愚魚藝術饗宴」即日起至5月1日止在葫蘆墩文化中心登場，展場中立體雕塑《伉儷情深》及《龍魚》系列相當吸睛，由藝術家回收運用漁業廢棄保麗龍及玻璃纖維進行包覆塑形，強烈色彩圖案表現的動物意象，饒富趣味。《心窗》則以回收小提琴木塊碎料，剪黏拼貼、堆砌形塑而成。

另外，即興生活小品《無題》，以隨手塗鴉黑貓魚群、陽光彩舟鋪陳畫面，表現海洋島民的自由奔放；《舞花馬》中農場主人與白馬工作伙伴在休耕花田間嬉戲跳躍，呈現出人與人互動哲學；《大江東去》則取材三國草船借箭，反映作者樸實無華生活信念。

陳聰景表示，藝術創作是他主要心靈寄託和生活調劑，也是抒發情感的最佳渠道；此次展覽以「5兩艷紅3斤綠」為主題，是因為「創作就像廚師一樣灑鹽調醬、紅綠配菜，讓觀賞者透過視覺享用一盤生活大餐。」

陳聰景說，他不善與人交際，也很少參與社會性議題，期許自己低調憨厚、大智若愚，有如一條魚兒快樂悠遊。陳聰景畢業於文化大學美術系，成立電腦動畫工作室，從事電腦動畫領域製作廣告影片，曾獲得2屆電視廣告影片金鐘獎殊榮。