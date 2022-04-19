律師呂秋遠在臉書曝光2道國小5年級社會科題目，第一題是月薪6萬者該如何存錢，正解為「先租房」，呂認為不盡然，因房價持續飆漲，若能力許可當然買房，反而選項「不結婚」更為正確；第二題是雙薪夫妻該如何省錢，應答者選「不生孩子」卻遭改錯，呂認為相當正確，反而正解「盡量節省開銷，為了買房生孩」才不切實際，痛批出題老師將價值觀強加諸在孩子身上。

該題目為男子月收入6萬，過去3年經常旅遊，導致沒有存款，問該如何分配消費；選項1是直接買房，呂秋遠認為除非房貸低於2萬，不然犧牲生活買房很不值得，選項2「先租房」為題目答案，但呂認為房價一直漲，只租屋並非最佳選擇，選項3「買車」最為不切實際，但若真的想買，買輛二手車也可以，選項4是「不結婚」，呂則認為最為正確，他認為結婚須承擔配偶家境風險，而單身者一定比較省錢。

第一題是月薪6萬者該如何存錢，正解為「先租房」，呂秋遠認為不盡然，因房價持續飆漲，若能力許可當然買房，反而選項「不結婚」更為正確。（翻攝自呂秋遠臉書）

下一題目是女方月收3萬、男方2萬6，2人若結婚須如何分配開銷，選項1「先買房」呂秋遠認為不切實際，很可能被房貸壓垮，選項2「先買車」也不理想，因為養車也蠻貴，而選項3「不生孩子」呂認為相當正確，應試的孩子也選填此答案，但正解卻是選項4「節省開銷」呂認為根本錯誤，若生孩子要省下保母費，男方薪水根本不可能支撐3人家庭。

呂秋遠認為這種題目只反映出出題老師的價值觀，若沒錢就不能到處旅遊、不能買車卻要結婚生孩子，不要買房、要租房，盡量節省開銷想辦法買房，呂說「人生這麼難，本來就不會有標準答案，為什麼要把自己的價值觀，用扣分的方式，強行加諸在孩子身上呢？」不少網友留言「身為家長這題目讓我嚇壞了」、「那所謂的正確解答，會更突顯師長莫名價值觀」、「這種題目也要有標準答案，台灣教育真的很悲哀」。