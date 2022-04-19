高市府積極招商引資，日前公告今年度促進產業發展獎補助辦法，總經費額度2億元，較去年增加1倍，企業詢問度高。高市經發局今（19）日指出，今年採「先到先審」，額度用完將提早截止，呼籲企業把握時間申請。

經發局日前公告促產獎補助辦法，凡策略性產業投資高雄金額達3000萬元以上即可申請融資利息、房地租金、房屋稅及新進用勞工薪資等補助，其中半導體等7大重點發展產業，只要新增投資達1000萬元以上，或新聘本國勞工10人以上即可申請，受理至今年6月30日止。

廖泰翔強調，促產獎補助是吸引投資的重要策略，高雄在薪資補助部分，每人每年薪資最多補貼18萬元，額度六都為最高，策略性產業最高補助50人、7大重點發展產業則達100人，若新聘用碩士以上高階研發人力，最高可額外補助100人。

廖泰翔提到，去年成功促成逾133億元投資落地，為高雄創造3729個就業機會，今年再加倍提高補助經費達2億元，投資額有望再創新高，歡迎企業踴躍申請，因此也降低補助門檻，盼吸引業者來高雄投資，提升產業競爭力、創造就業機會及繁榮地方經濟。