大陸華東地區封城停工對光寶科(2301)營運影響有限，第2季營運可望維持季增，光寶科總經理邱森彬表示，目前營運未受影響，預估第2季營運可望維持成長趨勢，第2季合併營收可望季增兩位數。

光寶科今天舉行線上法說會，受惠於光電半導體、雲端運算、5G、AIoT與汽車電子等市場的需求穩定成長，光寶科第1季營業收入為412.3億元，年增9%，創四年同期新高，由於產品組合優化、全球供應鏈管理得宜與生產基地多元化，提升整體營運效率，營業毛利達70.67億元，年成長5%，單季合併毛利率為17.1%，年減0.7個百分點，營業淨利為29.81億元，年增42%，營業淨利率為7.2%，年增1.6個百分點，營業淨利及營業淨利率皆為歷年同期新高，由於認列持有VIZIO財務性投資評價損失10億元，單季稅後盈餘為21.04億元，相較去年同期認列VIZIO投資評價利潤26億元，致使年減51%，單季每股盈餘為0.92元。

大陸疫情自3月中爆發，深圳、東莞、上海、昆山及蘇州相繼封城停工，對電子產業鏈造成影響，邱森彬表示，光寶身為供應鏈重要一環，不可能置身事外，在出貨部分，公司有些客戶在上海昆山地區，在封城下送進去有困難，供應材料方面，也有昆山供應廠商，送出材料的確有影響，第1季或第2季不同廠區不同產品線也有些不同程度的影響，不過客戶在大陸亦有多元生產基地，如：NB除了昆山也有重慶，供應商除了昆山蘇州，南方也有同樣供應商，海外半導體供應商我們可以避開上海地區，從其他管道進來，目前常州生產基地維持正常營運，且公司擁有廣州、泰國、越南、高雄及墨西哥等生產據點，加上疫情之下我們事先在材料拉高庫存，並獲得當地夥伴協助，華東地區封城停工對公司完全沒影響，只要時間不拖長，第2季營運可望維持成長趨勢，尤其是雲端部分，第1季雲端產品成長近30%，第2季可望維持，預估第2季合併營收可望季增兩位數。

在材料供應方面，邱森彬表示，目前嚴峻挑戰是半導體供應狀況及價格上漲趨勢，原本預期第3季半導體有機會紓緩，不過，伺服器雲端電源持續雙位數成長，車用電子及EV需求也很大，供給還是無法符合市場需求，特別是功率IC還是短缺的，現在來看，還要半年，至2023年供應商產能陸續開出才得以緩和，今年上半年部分半導體價格還在上漲趨勢，也存在缺料風險，但光寶科無論是半導體供應或生產基地多元化都做足準備，降低疫情缺料風險，公司亦陸續向客戶反應半導體漲價成本，預計第2季可以看到成本逐步反應，整體影響還在可控範圍內。

邱森彬表示，雖然未來還有很多不可控因素，如：疫情發展、半導體產能不足、通膨及地緣政治，無法精確預測可能發展，但在第1時間做出準備採取必要行動降低可能影響，彈性及速度是光寶科核心能力，我們也將結合策略合作夥伴，聚焦高成長領域如：雲端運算中心、光電半導體、車用電子、5G及AIoT一起打群架，發揮整體力量，我們很樂觀看待公司未來整體營運表現，除可維持一定成長動能，透過研發資源不斷投入電動車內外充電解決方案，雲端運算高階電源產品及5G小基站等系統性產品，在產品組合比重4:3:3的策略下，預期整體出貨量有機會逐季成長，並持續提升公司長期毛利率及獲利能力。