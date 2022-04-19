信義房屋(9940)成立已達40年，累積大量的客戶、物件資料，以及眾多結構與非結構數據，今年首度與微軟Azure合作，進行「數據治理工程」，用AI人工智慧達到更好的顧客體驗、提升作業效率、數據支援內部決策三大目標。

信義房屋今年陸續將40年來的數據資料儲存到微軟azure上「蓋數據大樓」，可對使用者做大數據分析、並提供分析師開發演算法，到數據中台上並與App對接，好處是可在同一個平台上分析數位軌跡、運算、洞察，具備即時性。

信義房屋表示，數據服務有三大目標，第一是更好的顧客體驗，運用數據中台與AI人工智慧提升與顧客互動的商業價值，例如消費者進到網站，找屋服務與演算法會根據使用歷程，了解消費者的潛在需求，演算出最適合的房子推薦給消費者，而這項服務背後的建模、數據服務會放到azure的數據中台。

第二個目標是提升效率，信義房屋表示，運用科技工具，讓房仲大幅縮短找房的時間，在業務流程中，有些服務節點是可以透過數據服務或AI解決，減少同仁作業時間，省下來的時間，就可更用心陪伴、服務消費者。

數據服務第三個目標是提供內部支援決策，信義房屋表示，把過去的資料整理至微軟Azure平台後，形同資料庫，讓許多同仁都能上去尋找與使用數據資料，當有了數據為本，這些開放數據就能驅動決策。

此外，也因azure是熱門服務，因此也有益招募擅長相關技術的數位人才，信義房屋表示，目前信義房屋已有百名數位人才團隊，之後也將陸續招募數位人才，持續打造不動產科技生態圈，開發更多創新應用。