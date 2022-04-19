開老車上路若是不小心發生車禍，往往因為「殘值低」，只能拿到低額賠償，這也是開老車的一大風險。一名網友就上網哀嘆，自己的偉士牌機車停在路邊停車格，遭自摔機車撞到半毀，對方保險估出來殘值只有1萬2，讓他十分哀怨。

一名網友在《●【爆料公社】●》哀怨發文，表示今年年假最後一天2月6日凌晨，停在路邊停車格裡的偉士牌愛車，被自摔的機車撞到半毀，肇事騎士自稱腦震盪，需要休養，賠償問題交由母親跟保險業務處理。

原PO表示，自己也清楚老車折舊之後保險理賠拿不到什麼像樣的賠償，果然保險業務回應，總共只能賠償1萬2千元，不過車行估價6萬，自己只希望對方能幫忙把車恢復到能正常運作就好，其他外觀問題自己可以慢慢處理。

不過肇事者一律回應「全權交給保險公司處理」，讓原PO十分無奈，表示沒那麼多時間真的去按鈴提告，唬不到對方出來面對，也只能自認倒霉。