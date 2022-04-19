義大利精品品牌Bottega Veneta，近期舉辦一系列「THE SQUARE」文化交流活動，並久違地於中東舉辦活動，在黎巴嫩建築師Carl Gerges所設計的場域中，舉辦包含了電影放映、音樂表演、說書、詩歌與美饌的文化交流活動，靈感源自於阿拉伯語中 「majlis」 一詞，象徵聚會與團聚，日後也將在日本、舊金山、上海、聖保羅等地陸續揭幕。