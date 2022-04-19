Bottega Veneta藝術活動 首站中東 下站前進美國、亞洲 17:462022/04/19 中時 林欣儀_時尚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Bottega Veneta藝術活動 首站中東 下站前進美國、亞洲（業者提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 義大利精品品牌Bottega Veneta，近期舉辦一系列「THE SQUARE」文化交流活動，並久違地於中東舉辦活動，在黎巴嫩建築師Carl Gerges所設計的場域中，舉辦包含了電影放映、音樂表演、說書、詩歌與美饌的文化交流活動，靈感源自於阿拉伯語中 「majlis」 一詞，象徵聚會與團聚，日後也將在日本、舊金山、上海、聖保羅等地陸續揭幕。 2022年大陸台商獎 選拔開跑 111年國家發明創作獎 甄選起跑 #中東 #舉辦 #交流活動 #Bottega #Veneta 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 天文旅遊結合手作 花蓮創皂亮點 04:102022/04/19 地方新聞 地震保險基金富邦產險 揪團捐熱血 04:102022/04/12 投資理財 健身》北市推動全民運動有成 健身愛好者爭代表隊資格 21:572022/04/16 體育 勞動部五場實體就博會 喊卡 04:102022/04/15 金融．稅務 俄國人赴中東買房 04:102022/04/17 專題周報 防疫確保學子權益 林明溱：國中技藝競賽如期舉辦 16:162022/04/16 寶島 桃園環教嘟式樂園 3大展區好好玩 04:102022/04/16 地方新聞 協助家族企業接班 安永舉辦第二屆菁英會 16:002022/04/13 財經 重視員工福利 泰鼎為員工舉辦宋干日活動慶祝泰國新年 15:332022/04/15 財經 高雄音響大展今登場 祭出市價逾10億產品 18:172022/04/14 寶島 投資人講座 改直播辦理 04:102022/04/11 證券．權證 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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