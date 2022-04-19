新北市2歲童重症不治，引起家長恐慌，根據高雄市衛生局統計，目前已有44名5歲以下幼童確診，還沒有中、重症出現，高雄市長陳其邁指出，12歲以下確診兒童中，有超過6成都有出現發燒症狀，提醒家長注意。

國內今(19)日新增1626例本土病例，再創新高，其中高雄市新增64例，由於新北市2歲童重症不治，引發各界關注，高雄市衛生局長黃志中今天特別在疫情記者會中表示，高市今年截至目前為止，5歲以下病童確診數為44人，都是輕症或無症狀，沒有出現中、重症病例。

陳其邁今天也在記者會中特別舉出幼童最常出現的症狀表示，在12歲以下的確診兒童中，有63%會出現發燒，其次有46%有咳嗽症狀，且比例都比成人或青少年要來得高，除了發燒、咳嗽外，流鼻水、鼻塞有24%，喉嚨症狀17%，頭痛、嘔吐各為6%，腹瀉4%。

黃志中指出，高雄12歲以下確診兒童中，目前有66%為輕症，34%為無症狀，輕症人數為無症狀的兩倍，這比例和成年或青少年輕症、無症狀各占一半相比要高出許多。此外，根據美國統計，兒童仍有機會罹患「小兒多系統發炎症候群」，通常在感染2至6週後出現，但發生機率不到1％。