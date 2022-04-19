嘉義市長黃敏惠提出「西區大發展」規畫連接到各產業園區的軌道路廊。（廖素慧攝）

嘉義市議員吳上明督促市府先開發北港路兩側周邊。（廖素慧攝）

嘉義縣獲中央資源投入大力開發產業園區，嘉義市長黃敏惠19日坦言憂心嘉義市被邊緣化，她認為嘉義市要扮演「產業生活圈」，並提出「西區大發展」規畫打造軌道路廊，但議員吳上明認為北港路周邊開發延宕數十年，應先開發才能繁榮嘉義市的門面。

黃敏惠在市議會施政報告時數細嘉義縣以前有頭橋民雄工業區，近年來又接續開發大埔美精密園區、民雄航太園區、馬稠後工業園區，還有中埔、水上產業園區、故宮南院，她直言很憂心嘉義市被邊緣化，但要化危機為轉機。

黃敏惠表示，嘉義市要扮演「產業生活圈」，磁吸產業園區的人口來嘉義市居住生活，縣市合作，互利共榮，因而提出「西區大發展」計畫，開發世賢路以西的外環區廓，特別是要打造軌道路網以連結到嘉義縣各個產業園區。

黃敏惠表示，世賢路外環以外分區開發，多頭並進，持續向中央爭取高鐵聯外軌道系統，首先希望中央兌現承諾，建造輕軌聯結高鐵站到嘉義市區。

但吳上明議員指出，黃市長的施政報告裡沒有提到北港路兩側周邊的開發計畫，北港路是嘉義市的門面，卻黯淡無光，應先促進北港路繁榮才重要。

市府都發處長黃緒信表示，北港路區段徵收案含括在「西區大發展」計畫，面積約有209公頃，以800萬元經費委外執行規畫報告，針對開發的公益性、必要性、區域排水的出流管制等各方面評估，預計本月21日做期中審查，後續還有期末審查，希望今年底送交內政部排審。