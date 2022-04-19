石綿對於環境及人體健康危害、且有致癌風險，隨著煞車、防火及隔熱材料技術發展，多數含石綿產品已有替代產品。為配合國際管制趨勢，環保署今天預告「限制含石綿產品輸入」草案，禁止含石綿產品輸入，最快下半年上路。

石綿纖維直徑極其細小且不溶於水，急性暴露可能造成眼睛及皮膚刺激和咳嗽，慢性吸入石綿則會累積於肺泡無法排除，最終發展成石綿肺症或肺癌等癌症，逐步限用、禁用石綿已為國際趨勢。

環保署於1989年公告石綿為第二類毒性化學物質，逐年限制石綿使用用途，除了用於研究、試驗、教育外，其餘用途均已禁止，至於含石綿產品輸入部分尚須進一步管制。據統計，我國去年仍進口含有石棉的剎車來令片233公噸及高溫鍋爐隔熱系統約360公噸。

環保署廢管處科長顏瑞錫表示，目前國內已沒有業者製造石棉或石棉製品，但仍進口含石棉的剎車來令片及高溫鍋爐隔熱系統，今天起預告60天、後續也會邀請業者召開法令研商會，預估最快下半年才會上路。